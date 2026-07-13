"رويترز": انخفاض عدد ناقلات النفط العابرة من مضيق هرمز إلى أدنى مستوى

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بانخفاض عدد الناقلات النفطية العابرة لمضيق هرمز، منذ يوم أمس الأحد، إلى أدنى مستوى له في شهرين، وفقاً لبيانات الشحن، وذلك جراء تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر وسيط الشحن "Gibson" من أن الإغلاق المطوّل لمضيق هرمز سيفضي إلى أوضاع صعبة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المخزونات العالمية شهدت استنزافاً متسارعاً خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات وارتفاع الأسعار وتصاعد مخاطر التراجع في أسواق الناقلات.

ورغم الهدنة بين واشنطن وطهران، عادت الضربات الجوية بين الجانبين في الأيام الماضية من قبل القوات الأميركية على مواقع إيرانية، في حين ردت طهران باستهداف ما تصفه بالمصالح الأميركية في دول الخليج والمنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

واليوم الاثنين أكد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

في حين رد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، على تهديدات الرئيس الأميركي بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.