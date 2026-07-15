رويترز: السفن تتجنب عبور مضيق هرمز من مسار توجهه القوات الأميركية

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن السفن التي تمر عبر مضيق هرمز تتجنب المسارات التي تحددها القوات الأميركية خشية استهدافها من قبل إيران.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحرين، أن شركات الشحن تتجنب اتباع نظام عبور تحت إشراف الجيش الأميركي من مضيق هرمز، بعدما أثارت موجة هجمات إيرانية على سفن مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويوم أمس الثلاثاء، قالت المنظمة البحرية الدولية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز وحوله، والتي وردت تقارير عنها منذ الليلة الماضية، وأسفرت عن مقتل بحارين اثنين على الأقل وإصابة آخرين".

جاء ذلك في وقت استدعت نيودلهي دبلوماسياً إيرانياً للاحتجاج على هجوم شنته إيران في مضيق هرمز على سفينة وأسفر عن مقتل بحار هندي.

وفي وقت سابق كان مركز الأمن البحري العماني قد أعلن عن تعرض ثلاث ناقلات نفط لحوادث استهداف في مواقع متفرقة قبالة السواحل العُمانية، مؤكداً متابعته المستمرة لتطورات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.