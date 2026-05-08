روسيا وأوكرانيا توافقان على هدنة ترمب

شفق نيوز- موسكو/ كييف

أعلنت روسيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، موافقتهما على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين، إن روسيا وافقت على مبادرة ترمب بشأن الهدنة من 9 إلى 11 أيار/ مايو الجاري وإجراء تبادل للأسرى مع كييف وفق صيغة "ألف مقابل ألف"

وأضاف أوشاكوف: "تأتي هذه المبادرة في أعقاب المحادثة الأخيرة بين بوتين وترمب، كانت الولايات المتحدة على اتصال مع كييف خلال المحادثة".

وتابع: "أكد الكرملين على أهمية تزامن هذه المبادرة مع الذكرى الحادية والثمانين لعيد النصر على النازية".

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أصدر أمراً للجيش الأوكراني بعدم استهداف الساحة الحمراء في روسيا خلال عرض 9 أيار/ مايو بمناسبة "يوم النصر".

وقال زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، "في هذه الأيام، تلقينا العديد من الاستفسارات والإشارات بشأن ترتيبات يوم الغد في موسكو، فيما يتعلق بفرض عقوباتنا الأوكرانية بعيدة المدى".

وأوضح: "مبدأ المثلية في أفعالنا معروف جيداً وقد أثبت للجانب الروسي، الحجة الإضافية لأوكرانيا في تحديد موقفنا دائماً هي حل أحد القضايا الإنسانية الرئيسية في هذه الحرب، وهي بالتحديد – تحرير الأسرى العسكريين".

وأشار إلى أن "الساحة الحمراء أقل أهمية بالنسبة لنا من حياة الأسرى الأوكرانيين الذين يمكن إعادتهم إلى الوطن. لهذا السبب بالذات، اليوم في إطار عملية المفاوضات بوساطة الجانب الأميركي، حصلنا على موافقة روسيا على إجراء تبادل الأسرى العسكريين بنسق 1000 مقابل 1000".

وأكد البيان: "كما يجب أن يتم فرض وقف إطلاق نار في الأيام 9 و10 و11 أيار/ مايو الجاري. تعمل أوكرانيا باستمرار لإعادة شعبها من الأسر الروسي".

وتابع: "أصدرت تعليمات لفريقنا بإعداد كل ما هو ضروري للتبادل بشكل فوري. شكراً للرئيس الأميركي وفريقه على المشاركة الدبلوماسية الفعالة. نعتمد على الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات من قبل الجانب الروسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، يستمر 3 أيام بدءاً من غد السبت.

وأوضح ترمب، في تدوينة له على منصة "تروث سوشال"، أن "وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيشمل تعليق العمليات القتالية، إضافة إلى تبادل ألف أسير من كل دولة".

وأضاف أن "المحادثات تتواصل من أجل إنهاء هذا النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الخميس، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ستوقف العمليات القتالية بشكل كامل خلال الفترة من 8 إلى 10 أيار/ مايو الجاري.

وجددت وزارة الدفاع الروسية تحذيرها من أنها ستشن "ضربة صاروخية مكثفة على وسط كييف" إذا حاولت القيادة الأوكرانية تعطيل الاحتفال بـ"يوم النصر" في موسكو المقرر في 9 أيار/ مايو الجاري.

وفي وقت سابق، الخميس، حذر زيلينسكي، المسؤولين في الدول الحليفة لروسيا، من حضور عرض "عيد النصر" في موسكو، مهدداً باستهداف العاصمة الروسية بالطائرات المسيّرة خلال الاحتفالات.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في شباط/ فبراير 2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في منطقة دونباس، وتصاعدت الحرب إلى غزو في 24 شباط/ فبراير 2022 عندما شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا.