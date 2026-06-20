روسيا.. قتيل و5 جرحى في هجوم بسكين

شفق نيوز- موسكو

أفادت السلطات في روسيا، يوم السبت، بمقتل امرأة وإصابة خمسة أشخاص بجروح خلال عملية طعن في مركز تجاري بمدينة كراسنودار جنوبي البلاد.

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى قضايا الجرائم الكبرى: "هاجم شاب مسلح بما يبدو أنها سكين أشخاصاً في مركز تسوق في كراسنودار. وقُتلت امرأة واحدة في الحادثة".

وأضافت أنه تم توقيف الجاني البالغ 19 عاماً وسيخضع لاختبارات نفسية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في جريمة قتل.

من جانبه، قال حاكم منطقة كراسنودار فينيامين كوندراتيف: "بحسب التقارير الأولية، أصيب خمسة أشخاص بجروح. ويتلقون حالياً المساعدة الطبية في مستشفيات الإقليم والمدينة".

ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة. وقد أظهر مقطع فيديو نشره موقع "أوستوروزنو نوفوستي" الإعلامي، المشتبه به وهو يقول إنه "سئم حياته" خلال استجواب قصير بعيد توقيفه.