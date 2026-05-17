روسيا.. قتلى وجرحى إثر هجوم بمسيّرات أوكرانية على موسكو

شفق نيوز- موسكو

كشف أندريه فوروبيوف حاكم موسكو، يوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر هجوم بمسيّرات أوكرانية على ضواحي العاصمة الروسية.

وقال فوروبيوف، في منشور على "تليغرام": "منذ الساعة الثالثة فجراً، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة".

وأضاف أن "امرأة قتلت في بلدة خيمكي في شمال غرب موسكو، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي (شمال شرق المدينة)، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات".

بدوره، أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 74 طائرة مسيرة خلال الليل وأكثر من 120 طائرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أسفرت غارة جوية عن إصابة 12 شخصاً، معظمهم من العمال، في موقع بناء بالقرب من مصفاة نفط، وفقاً لسوبيانين.

وأوضح أن "إنتاج المصفاة لم يتأثر، وتضررت ثلاثة مبان سكنية".

وكان الكرملين، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات الروسية استأنفت هجومها في أوكرانيا، بعدما انتهت خلال الليل هدنة استمرت 3 أيام.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أفاد، الخميس الماضي، بأن روسيا أطلقت أكثر من 1560 مسيرة على بلاده منذ منتصف ليل الأربعاء الفائت، فيما اعتبر الهجوم الروسي الأعنف على أوكرانيا منذ بداية الحرب.