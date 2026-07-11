روسيا: سنستخدم السلاح النووي في حالة واحدة فقط

شفق نيوز- موسكو

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم السبت، من أنه سيتم استخدام الأسلحة النووية في حال تعرّض وجود الدولة الروسية للتهديد، ويأتي هذا التحذير في وقت حدّثت فيه روسيا، في الأشهر الأخيرة، عقيدتها النووية عدة مرات، ووسّعت شروط استخدام الأسلحة الذرية.

وقال بيسكوف: "إذا كان هناك ما يهدد فكرة وجود الدولة الروسية، فسيتم استخدام السلاح النووي. وإلا، فلن يتم استخدامه. أي شيء آخر هو مجرد تكهنات محضة"، نافياً في الوقت نفسه بشدة أي احتمال لبدء روسيا حرباً عالمية ثالثة، مؤكداً أن موسكو كبيرة ومسؤولة بما يكفي للقيام بمثل هذا الإجراء.

وأعرب بيسكوف عن قلقه إزاء عملية تسليح أوروبا ومحاولة خلق "عدو" في وجه روسيا، قائلاً: "ما نراه - عملية تسليح أوروبا وعملية خلق عدو أمامنا - تثير قلقنا بالطبع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت زادت فيه الدول الأوروبية، في الأشهر الأخيرة، مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، وشددت على ضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة روسيا.