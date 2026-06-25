روسيا تغلق القنصلية الرومانية وتطرد القنصل العام

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن القنصل العام الروماني في مدينة سان بطرسبورغ شخصية غير مرغوب فيها وأمهلته لمغادرة أراضي روسيا، كما أعلنت إغلاق القنصلية العامة الرومانية في المدينة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي"، أنه تم إبلاغ السفير الروماني بالإجراءات المضادة التي اتخذتها موسكو على خلفية إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كونستانتسا عقب حادثة الطائرة المسيرة.

وأوضح بيان للوزارة أنه "في الـ 25 من حزيران/ يونيو، استدعي سفير رومانيا لدى روسيا، كريستيان إيستراتي، إلى مقر الخارجية، حيث سُلمت له مذكرة رسمية تعلن القنصل العام الروماني في سان بطرسبورغ شخصاً غير مرغوب فيه، وتُخطر بالإغلاق المرتقب للمؤسسة القنصلية الرومانية في المدينة".

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي رداً على قرار بوخارست "غير المبرر" بسحب موافقتها على استمرار عمل القنصلية العامة الروسية في كونستانتسا، وإعلان مديرها شخصاً غير مرغوب فيه.

وكانت رومانيا، قد أعلنت في 29 أيار/ مايو الماضي، أن القنصل العام الروسي شخص غير مرغوب فيه، وطلبت منه سرعة المغادرة، كما استدعت السفير الروسي في بوخارست عقب سقوط مسيّرة على مبنى سكني في مدينة بشرق البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وتمثل تلك الواقعة المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات، ما أدت إلى زيادة التوتر بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في وقت يشعر فيه حلفاء أوكرانيا بالقلق من اتساع الحرب لما هو أبعد من حدودها.

ورومانيا عضو في كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتشترك في حدود برية بطول 650 كيلومتراً مع أوكرانيا.