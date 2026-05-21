روسيا تعلن نجاح مناورات الردع النووي مع بيلاروس (فيديو)

شفق نيوز- موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، نجاح تدريبات الردع النووي المشتركة مع بيلاروس، مشيرة إلى أنها شملت إطلاق صواريخ استراتيجية وفرط صوتية من البر والبحر والجو.

وقالت الوزارة إن المناورات شهدت إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه ميدان كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا، كما نفذت غواصة نووية استراتيجية روسية من تحت الماء إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سينييفا" من بحر بارنتس.

كما أطلقت فرقاطة روسية من بحر بارنتس صاروخاً فرط صوتياً من طراز "تسيركون" باتجاه موقع اختبار تشيجا، ضمن المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية.

وشاركت قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية في إطلاق صواريخ كروز فرط صوتية جو-أرض، ونفذت مقاتلات "ميغ-31" إطلاق صواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقماً من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ، من ميدان كابوستين يار للاختبار، إطلاقاً عملياً لصاروخ باليستي باستخدام منظومة "إسكندر-إم"، في إطار التدريبات المشتركة على استخدام الأسلحة النووية المنتشرة على أراضي بيلاروس.

وذكرت الوزارة أن المناورات المشتركة التي استمرت من 19 إلى 21 أيار/ مايو الجاري شارك فيها أكثر من 64 ألف عسكري، وما يزيد على 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أكثر من 200 منصة إطلاق صاروخي، وأكثر من 140 طائرة، و73 سفينة سطحية، و13 غواصة، بينها 8 غواصات استراتيجية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في ختام بيانها، أن جميع الصواريخ التي أُطلقت خلال المناورات أصابت أهدافها بنجاح، وأن المهام المقررة للتدريبات أُنجزت بالكامل بنجاح.