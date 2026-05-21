روسيا تعرض المساعدة في ملف اليورانيوم الإيراني وتؤكد على الحل الدبلوماسي

شفق نيوز- موسكو

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، استعداد موسكو للمساعدة في تنفيذ أي حلول محتملة بين إيران والولايات المتحدة تتعلق بملف اليورانيوم المخصب.

وقالت زاخاروفا إن "روسيا مستعدة للمساعدة في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب"، مشددة على أن "إيران وحدها هي التي يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم".

وأضافت أن "قضية إيران لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية، مع مراعاة مصالح طهران"، في إشارة إلى ضرورة استمرار المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية.

وتأتي التصريحات الروسية بالتزامن مع استمرار الوساطات الدولية والإقليمية الهادفة إلى احتواء التوتر بين طهران وواشنطن، وإحياء التفاهمات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وكان موقع "نور نيوز" ‌الإيراني الرسمي، نقل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتعكف على دراستها، لافتا إلى أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي وتضطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل.