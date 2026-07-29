روسيا تطارد مؤسس تلغرام لدعمه "أنشطة إرهابية"

شفق نيوز- موسكو

تلاحق المخابرات الروسية مؤسس تلغرام بافل دوروف دوليا لامتناع منصته عن إزالة حسابات مرتبطة بالإرهاب.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت أن إدارة تطبيق "تلغرام" لم تحذف القنوات والمحادثات والحسابات الآلية (البوتات) التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بنشاط للتخطيط لأعمال تخريب وإرهاب في روسيا وجرائم قتل جماعي وعمليات احتيال إلكتروني ما أسفر عن سقوط ضحايا عديدين، بينهم نساء وأطفال، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.

وأكدت هيئة الأمن الروسية رصد وتوثيق العديد من الحالات التي استخدمت فيها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية خدمة التعارف "دايفينتشيك" على تطبيق "تلغرام" لاستدراج مواطنين روس إلى أعمال تخريبية وإرهابية عبر الخداع والتلاعب النفسي.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه منذ يوليو 2025، قامت قوات الأمن باحتجاز 46 شابا روسيا من مستخدمي خدمة المواعدة "دايفينتشيك" هاجموا عناصر الأمن وأحرقوا مواقع مختلفة بناء على أوامر من وكالات الاستخبارات الأوكرانية.

وتابعت: "تم توجيه تهمة جنائية إلى رئيس إدارة تطبيق "تلغرام"، بي. دوروف، بموجب البند 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في النشاط الإرهابي) من قانون العقوبات الروسي. وسيتم إدراجه على قائمة المطلوبين دوليا".