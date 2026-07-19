روسيا تشن أكبر هجوم "باليستي" على أوكرانيا منذ بدء الحرب

شفق نيوز- كييف

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، يوم الأحد، أن روسيا نفذت أكبر هجوم بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الشاملة، مستهدفة العاصمة كييف بعشرات الصواريخ.

وقال سيبيها، في منشور على منصة "إكس"، إن "روسيا أطلقت أكبر عدد من الصواريخ الباليستية منذ اندلاع الحرب، بنحو 40 صاروخاً، في هجوم إرهابي وحشي استهدف العاصمة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص"، حسب وصفه.

وأضاف أن أوكرانيا "تحتاج إلى ردود فعل مناسبة وقوية"، داعياً إلى "ممارسة ضغط هائل على موسكو لإنهاء هذا الإرهاب"، وفق تعبيره.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وتصاعد الضربات المتبادلة بين الجانبين، وسط دعوات أوكرانية متواصلة إلى حلفائها الغربيين لزيادة الدعم العسكري والدبلوماسي.