روسيا: اقتراب ألمانيا من الأسلحة النووية سيدفعنا للرد

شفق نيوز- موسكو

عدّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، يوم الخميس، اقتراب ألمانيا من الأسلحة النووية بأنه سيدفع موسكو لاستخدام جميع إجراءات الرد الممكنة.

وقال ميدفيديف في تصريحات صحفية، إن ألمانيا تنتظرها هزيمة جيوسياسية ثقيلة في أوكرانيا.

ولفت إلى أن القيادة السياسية الألمانية حدّدت رسميًا الآن مهمة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وأكد ميدفيديف، أن أوروبا والولايات المتحدة منقسمتان، اليوم، كما لم يحدث منذ 100 عام.