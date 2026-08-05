روحاني يتحدث عن أطراف تدفع نحو توسيع الحرب لتعجيل ظهور الإمام المهدي

شفق نيوز- طهران

كشف الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، عن مقترح سابق تقدم به شخص إلى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لإنشاء منصة ضخمة في أحد ميادين طهران، استعداداً لظهور الإمام المهدي وإلقائه خطاباً أمام سكان العاصمة الإيرانية.

وقال روحاني، خلال لقاء مع مجموعة من الوزراء ونواب الرئيس في حكومتيه، إن بعض الأوساط داخل إيران تربط تصاعد الحروب والاضطرابات بالتعجيل بظهور الإمام المهدي، منتقداً بشدة هذه الأفكار ومعتبراً أن أصحابها "لا يعرفون الإسلام ولا مفهوم المهدوية".

وأضاف أن أقلية تقول إن "اتساع الحرب وتصاعدها يؤديان إلى ظهور الإمام المهدي بصورة أسرع، ولذلك ينبغي تصعيد الحرب"، محذراً من استغلال المعتقدات الدينية لتبرير استمرار الصراعات وإراقة الدماء.

واستعاد روحاني واقعة تعود إلى عام 2004، قائلاً إنه التقى حينها خامنئي، الذي أخبره بأن شخصاً جاء إليه مقترحاً إنشاء منصة كبيرة في أحد ميادين طهران.

وبحسب رواية روحاني، سأل خامنئي صاحب المقترح عن الغرض من المنصة، فأجابه بأنها ستكون مخصصة للإمام المهدي عند ظهوره وإلقائه خطاباً، إلى جانب تجهيزها بنظام صوتي متطور يتيح لجميع سكان طهران الاستماع إليه.

وتابع أن خامنئي رد على المقترح بالقول إن ظهور الإمام المهدي "قد يحدث بعد 300 عام"، متسائلاً عن جدوى إنشاء المنصة منذ الآن، في ظل عدم معرفة أحد بموعد الظهور.

وانتقد روحاني من يحددون مواعيد أو يقدمون توقعات بشأن ظهور الإمام المهدي، واصفاً بعضهم بأنهم يتحركون بدافع "الجهل أو الاحتيال وتضليل الناس"، فيما يسعى آخرون إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية من استمرار الحروب والفوضى.

وأكد أن مسؤولية السلطات الإيرانية تتمثل في حماية البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي ومعيشة المواطنين، لا في خوض الحروب بهدف السيطرة على العالم أو فرض معتقدات معينة على الشعوب.

ويُعد الاعتقاد بظهور الإمام محمد بن الحسن المهدي، الإمام الثاني عشر الغائب، ركناً أساسياً في العقيدة الشيعية الاثني عشرية، وهي المذهب الشيعي الأكثر انتشاراً في إيران والعراق، ولها حضور واسع في لبنان والبحرين والكويت وشرق السعودية، فضلاً عن جماعات في أفغانستان وباكستان ودول أخرى.

ويعتقد أتباع هذا المذهب أن الإمام المهدي دخل مرحلة الغيبة، وأنه سيظهر في آخر الزمان لإقامة العدل بعد انتشار الظلم، من دون إمكان تحديد موعد ظهوره.