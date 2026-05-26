روبيو يؤكد إمكانية التوصل للاتفاق مع إيران "رغم الضربات الأخيرة"

شفق نيوز - واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكناً، رغم الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة مستهدفةً زوارق ومواقع صواريخ في جنوب إيران، في وقت يواصل فيه مسؤولون إيرانيون محادثات في الدوحة بشأن اتفاق سلام شامل مع واشنطن في المنطقة.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن واشنطن تتفاوض حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية للاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد "يستغرق بضعة أيام"، ومشدداً في الوقت ذاته على أنه "يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى مضيق هرمز الإستراتيجي لمرور الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.