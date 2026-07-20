روبيو يكشف تفاصيل مقتل جندي أميركي في العراق ويوجه تحذيراً لإيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الاثنين، إن الحادث الذي أودى بحياة جندي أميركي في العراق، السبت الماضي، كان "حادثا عرضيا"، لافتا إلى أن الجندي أُصيب أثناء قيامه بتفكيك طائرة إيرانية بدون طيار تم إسقاطها.

وأضاف روبيو للصحفيين: "لا شيء في عمل الجيش آمن. إنه عمل خطير بطبيعته، ونحن ممتنون لوجود هؤلاء الأمريكيين الأبطال الذين يرتدون الزي العسكري في خدمة وطننا" وفقاً لـ"سي أن أن".

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني الذي أسفر عن مقتل 2 من أفراد الخدمة الأميركيين، الجمعة، في الأردن، قال روبيو: "اخترق صاروخ الدفاعات. لقد أسقطنا جميع الصواريخ تقريبا. تسرب صاروخ واحد... إنه لأمر مفجع".

وقال روبيو إنه "يصلي من أجل عائلاتهم ويصلي من أجل أرواحهم".

وتابع أن "ضرباتنا العسكرية على إيران تأتي ردا على سلوكها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية"، لافتا إلى أن "إيران تعاني من انهيار اقتصادي وإذا فشلت الجهود الدبلوماسية فالوضع لن يكون في مصلحتها".

وارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو 5 أشهر إلى 17 جندياً.

وأعلن الجيش الأميركي، الأحد، مقتل جندي آخر خلال عملية تفجير مُحكمة لطائرة إيرانية مسيّرة أُسقطت، ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان مقتل جنديين في الأردن.

وقالت القيادة المركزية الأميركيةفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "قُتل جندي أميركي في العراق في 18 يوليو/تموز خلال عملية تفجير مُحكمة لذخائر غير منفجرة من طائرة إيرانية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أُسقطت. وأُصيب جندي آخر بجروح طفيفة ولا يزال يتلقى العلاج الطبي".