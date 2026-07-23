روبيو: إيران زجّت بالحوثيين في صراع المنطقة وستدفع ثمن المماطلة الدبلوماسية

شفق نيوز - مانيلا

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن إيران نجحت في إقحام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في النزاع القائم بالشرق الأوسط، من خلال تحريضهم على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في الممرات المائية الدولية.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن "إيران تسعى بشكل مباشر وغير مباشر للتوصل إلى صفقة مع واشنطن، لكنها سرعان ما تتنصل عند الوصول إلى أي اتفاق"، مردفاً بالقول: "يبدو أن طهران غير مستعدة لإبرام صفقة في الوقت الحالي، غير أنها ستدفع الثمن عن كل ليلة يُعطل فيها المسار الدبلوماسي، وتستمر فيها تهديدات الحركة البحرية في مضيق هرمز ومحيطه".

وحول المستجدات والتطورات الأخيرة بين الجماعة والسعودية، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "إيران هي من أعادت زج الحوثيين في أتون هذا النزاع الإقليمي لتوسيع رقعة التصعيد".