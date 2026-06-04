روبيو يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد السعي لاستعادة حرية الملاحة في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء اليوم الخميس، أن واشنطن تعمل على إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما وصف الهجمات الإيرانية على الكويت بأنها "غير مقبولة".

وقال روبيو لوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال اجتماع في العاصمة الأميركية واشنطن، إن بلاده تعمل على استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، كما شدد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وأدان روبيو "الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد الكويت"، والتأكيد على "حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها"، وفق بيان للخارجية الكويتية.

وشدد الوزيران على "أهمية مواصلة التنسيق الكويتي الأميركي على مختلف الأصعدة والمستويات في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، من أجل مواجهة التحديات الراهنة، والتعامل مع التطورات المتسارعة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويحفظ أمن المنطقة وازدهارها".