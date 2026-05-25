روبيو يحذر إيران: اتفاق جيد أو معاملة بطريقة أخرى

شفق نيوز- نيودلهي

رأى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الاثنين، أن إيران على الطريق الصحيح حاليا في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، محذراً إياها من دفع واشنطن للتعامل بطريقة أخرى.

وقال روبيو، الذي يجري زيارة رسمية إلى الهند حالياً، إن هناك إمكانية قوية للدخول في مفاوضات "محدودة المدة" بشأن الملف النووي الإيراني، بحسب وصفه.

وأضاف أن "إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً اليوم الاثنين، محذراً في الوقت نفسه إيران "إما التوصل إلى اتفاق جيد أو سنضطر إلى التعامل مع الأمر بطريقة أخرى".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن "واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تبدأ باستكشاف البدائل"، على حد تعبيره.

وكان مسؤولون في أميركا وإيران قد أفادوا بأن قادة البلدين يعملون على "إطار ناشئ" من شأنه إعادة فتح مضيق "هرمز"، وبموجبه ستلتزم إيران بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب.