روبيو يجتمع بعون ويبحث الاتفاق مع إسرائيل وسلاح حزب الله

شفق نيوز- واشنطن

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، يوم الأحد، تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن روبيو أكد التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار الثلاثي، ومساندة جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام، والتعافي الاقتصادي، وتأمين مستقبل أفضل للشعب اللبناني.

وأشاد روبيو بـ"شجاعة" الحكومة اللبنانية وبجهودها الحثيثة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح "حزب الله"، وتفكيك بنيته التحتية والمضي قدماً نحو السلام.

وفي وقت لاحق، ذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون وصل إلى مبنى وزارة الخارجية الأميركية للاجتماع بوزير الخارجية ماركو روبيو، مستهلاً بذلك لقاءاته الرسمية في واشنطن.

وبحسب بيان سابق للرئاسة اللبنانية، فإن زيارة عون ستشهد عقد قمة لبنانية - أميركية في البيت الأبيض في 21 تموز/ يوليو، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، وانسحاب اسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، إضافة إلى بسط سلطة الدولة على كافة المناطق.