روبيو يبدأ جولة خليجية لطمأنة الحلفاء بعد الاتفاق مع إيران

شفق نيوز- متابعة

بدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، جولة في منطقة الخليج العربي تستمر ثلاثة أيام، في أول تحرك دبلوماسي رفيع المستوى له منذ التوصل إلى الاتفاق الأميركي الإيراني الذي أنهى الحرب بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي.

ووصل روبيو إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الثلاثاء، مستهلاً جولة تهدف إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وسط مخاوف خليجية من أن الاتفاق المبرم مع إيران تضمن تنازلات واسعة، من بينها مقترح إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار، يعتبره بعض الحلفاء سخياً أكثر من اللازم تجاه خصم إقليمي.

وقال روبيو للصحفيين لدى وصوله، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش مخاوف الحلفاء من الاتفاق، إن هذه القضية "ستُطرح بالتأكيد خلال المناقشات"، مشيراً إلى أن المباحثات ستشمل أيضاً ملفات أخرى لا تتناولها مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران.

وتأتي الجولة بعد أسابيع من غياب روبيو عن الواجهة في ملف المفاوضات مع إيران، إذ قاد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس جولة المحادثات الأخيرة مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا، والتي أفضت إلى الاتفاق الذي أوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد أربعة أشهر من اندلاعها.

ويحظى موقف روبيو من الاتفاق باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية الأميركية، لاسيما أنه عُرف سابقاً بمواقفه المتشددة تجاه إيران، في وقت يرى فيه عدد من الجمهوريين في الكونغرس أن الاتفاق يمثل تنازلات كبيرة لصالح طهران.