"إشارات جيدة".. روبيو يعلن تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، إن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى إيران الليلة، في إشارة إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مؤكداً تحقيق "بعض التقدم" في المفاوضات كما هناك بعض "الإشارات الجيدة".

وذكر روبيو في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، "حققنا بعض التقدم بالمفاوضات مع إيران لكننا نتعامل مع نظام ممزق ونسعى للتوصل إلى صفقة، وسنفعل كل ما نستطيع من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران وهناك بعض الإشارات الجيدة".

وأضاف أن "الرئيس ترمب يفضل التوصل إلى اتفاق سلمي جيد مع إيران وإذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيكون ذلك أمراً رائعاً، وإذا تعذر ذلك فلدى الرئيس خيارات أخرى، ولن أخوض في تفاصيل الخيارات المتوفرة لدى الرئيس ترمب إذا لم نتوصل لاتفاق جيد مع إيران".

وشدد على رفض بلاده لنظام تحصيل الرسوم الذي فرضته طهران في مضيق هرمز، معتبراً أن هذا النظام، سيجعل الاتفاق مع الولايات المتحدة "غير ممكن"، كما أعرب عن "استياء" الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو، مما تقوم به إيران.

إلى ذلك قالت ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة "رويترز"، إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيسافر يوم الخميس إلى طهران للوساطة.

وقال أحد المصادر: "نحن نتحدث إلى جميع المجموعات المختلفة في إيران لتبسيط التواصل وبالتالي تتسارع الأمور".

وقالت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية إن منير سيسافر إلى طهران يوم الخميس لإجراء مشاورات.

وذكرت الوكالة إن النص الذي تتم مناقشته في طهران يتعلق بالإطار العام، وبعض التفاصيل وتدابير بناء الثقة كضمانات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.

وقالت إيران، اليوم الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.