روبيو: نريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران لكن ليس بأي ثمن

شفق نيوز- المنامة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، مشدداً على أن الممر المائي يعد طريقاً دولياً لا يمكن أن يكون ملكاً لأي دولة.

وقال روبيو، خلال كلمته في الاجتماع الخليجي الأميركي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن اجتماع دول الخليج والولايات المتحدة يأتي في إطار شراكة ممتدة وعلاقات عمل وثيقة استمرت لعقود.

وأضاف أن "مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولن نقبل بفرض رسوم عبور فيه أو التعامل معه باعتباره ملكاً لأي دولة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأميركية "لن تقبل التوصل إلى أي اتفاق مع إيران يتعارض مع مصالح دول الخليج"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترمب ملتزم بالانفتاح على مسار سلام دائم لا يقوض أمن وازدهار الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة.

وأعرب روبيو عن أمله في أن تفضي المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل إلى نتائج إيجابية، مؤكداً أن واشنطن منفتحة على أي تسويات من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية مصالح شركائها.

وتأتي زيارة روبيو إلى الخليج وسط تحفظات من بلدانه بشأن بعض بنود التفاهم مع طهران، في ظل مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز نفوذ إيران وإعادة رسم التوازنات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بأمن الملاحة وتدفقات النفط.