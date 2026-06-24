روبيو: مسار سياسي وأمني جديد لبسط سيادة الحكومة اللبنانية على كامل البلاد

شفق نيوز- الكويت

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل على دعم مسار سياسي وأمني جديد في لبنان، يهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على كامل أراضيها، وبسط سلطتها دون أي تدخلات خارجية، في إطار جهود إقليمية أوسع.

وأكد روبيو في تصريحات للصحفيين في الكويت ضمن زيارة يجريها إلى دول الخليج: أن "هناك مساراً ثانياً من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل". معرباً عن أمله في نجاحه.

وأشار إلى أن أي ترتيبات ميدانية في جنوب لبنان، بما في ذلك ما وصفه بـ"المناطق النموذجية"، ستحتاج إلى وقت لتنفيذها، مع ضرورة دعم قدرات الجيش اللبناني.

وأضاف أن "الوجود الإسرائيلي في لبنان مرتبط، بالهجمات التي يشنها حزب الله"، لافتاً إلى أن "واشنطن ستواصل العمل على دعم الاستقرار ومنع التصعيد، مع التشديد على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحاً ودون رسوم لضمان حرية الملاحة".

وفي الملف الإيراني، أوضح روبيو أن "المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران تتناول الملف النووي والعقوبات"، مشيراً إلى أن "الفريق التقني الأميركي سيعود إلى سويسرا في 29 أو 30 من الشهر الجاري لاستئناف المفاوضات".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع التزام إيران بالمسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق واضح وفعال، مؤكداً أن "إسرائيل على اطلاع كامل بما يجري في إطار هذه المحادثات، وبالخطوط الحمراء التي تم تحديدها".

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة لن تفعل أي شيء من شأنه أن ‌يقوض ⁠أمن حلفاء الولايات المتحدة في ⁠منطقة الخليج عندما يتعلق ⁠الأمر بالتعامل ⁠مع إيران.

من جانب آخر، ذكر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأربعاء، أن "أميركا ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى دون اتفاق مع إيران"، لافتاً إلى أن "طهران لن تكون قادرة على إغلاق مضيق هرمز بعد الآن".

وأضاف رايت أن "الألغام الإيرانية أخرت عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها في مضيق هرمز"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "72 سفينة وقرابة 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية".