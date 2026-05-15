روبيو: لن نعقد صفقة سيئة مع إيران ولم نطلب مساعدة الصين

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن واشنطن لن تعقد صفقة "سيئة" مع إيران وامتلاك طهران سلاحاً نووياً يعني سيطرة دائمة على مضيق هرمز.

وقال روبيو في تصريحات صحفية: "إذا سمحنا لإيران بامتلاك سلاحاً نووياً ستتحكم في مضيق هرمز بشكل دائم".

وأضاف: "الإيرانيون سيكونون مخطئين إذا اعتقدوا أننا سنقدم تنازلات للتوصل لصفقة. لن نعقد صفقة سيئة مع إيران تحت أي ظرف".

وبشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طلب مساعدة الصين، أكد روبيو أن ترمب لم يطلب من الرئيس الصيني المساعدة بشأن إيران "ولا نحتاج لذلك".