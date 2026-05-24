روبيو: لن نسمح لتهديدات حزب الله بالعنف وإسقاط الحكومة بالنجاح

شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء اليوم الأحد، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لتهديدات حزب الله باللجوء للعنف وإسقاط الحكومة اللبنانية بأن تنجح.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، إن واشنطن تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله "المتهورة" للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة.

وأضاف، أن حزب الله تجاهل دعوات الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف الهجمات واحترام وقف إطلاق النار.

وأوضح روبيو، أن حزب الله يواصل إطلاق النار باتجاه المواقع الإسرائيلية وينقل مقاتلين وأسلحة إلى جنوب لبنان.

وأشار الى ان الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود حكومة لبنان الشرعية لإعادة الإعمار والتعافي وتأمين الاستقرار.

وتابع روبيو، أن "تحركات حزب الله الأخيرة حملة متعمدة لزعزعة استقرار لبنان والحفاظ على نفوذه على حساب اللبنانيين.

وأكد أن "حزب الله يحاول جر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار".

وأعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن أمله بوقف إطلاق النار "بالكامل" وشمول لبنان بالاتفاق بين أميركا وإيران.

وكان وزير المالية اللبناني ياسين جابر قد اكد، يوم الخميس الماضي، أن الأضرار على لبنان منذ بدء الحرب، تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار.