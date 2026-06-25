روبيو في البحرين لـ"طمأنتها" بشأن اتفاق إيران

شفق نيوز- المنامة

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى البحرين في ختام جولة خليجية شملت الإمارات والكويت، في إطار مساعٍ أمريكية لحشد دعم دول الخليج للاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترمب مع إيران.

ومن المقرر أن يعقد روبيو، اليوم الخميس، لقاءات مع مسؤولين بحرينيين واجتماعاً مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، في المنامة التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي، لبحث تداعيات الاتفاق وآفاق الاستقرار الإقليمي.

وتأتي الزيارة وسط تحفظات خليجية بشأن بعض بنود التفاهم مع طهران، في ظل مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز نفوذ إيران وإعادة رسم التوازنات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بأمن الملاحة و تدفقات النفط.

وكان روبيو قد سعى خلال زيارتيه إلى الإمارات والكويت إلى طمأنة الحلفاء الخليجيين، مؤكداً أن واشنطن "لن تقدم على أي خطوة من شأنها الإضرار بأمن شركائها في المنطقة"، بحسب تصريحات أدلى بها للصحفيين.

وفي المقابل، لا تزال تفاصيل الاتفاق تثير جدلاً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية "لأجل غير مسمى"، بينما نفت طهران تقديم مثل هذه التنازلات، ما يسلط الضوء على التباين القائم بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة ومستقبل الاتفاق.