روبيو: أذرع إيران تتدخل في سيادة العراق ودول المنطقة ولا استقرار بوجودها

شفق نيوز - المنامة

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، رفض الولايات المتحدة ودول الخليج القاطع لفرض أي رسوم على مرور السفن والناقلات في مضيق هرمز، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بظل وجود أذرع إيران المسلحة.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البحرينية المنامة، إن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي قرارات تقوض استقرار وأمن الخليج، مضيفاً: "سنتواصل مع دول الخليج ونريد إشراكهم في العملية لحماية مصالحهم، وهناك دعم صفري لأي رسوم يتم فرضها على الممرات المائية، والرئيس دونالد ترامب أكد أن هذا لن يحدث وهذه هي رسالتنا الواضحة".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "الأذرع تتدخل بشكل سافر في سيادة الدول؛ فعندما تدعم ميليشيات في العراق أنت تتدخل في العراق، وعندما تدعم حماس والحوثيين وحزب الله فإنك تقوض استقرار المنطقة"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق سلام واستقرار حقيقي بوجود أطراف غير حكومية يتم تمويلها من قبل إيران".

وكشف في الوقت ذاته أن المفاوضات الجارية تشمل وضع حد لأنشطة تلك الأذرع، مستطردا القول، إن "الرئيس ترامب لديه خيارات متعددة وحاسمة في حال نكثت إيران بعهودها أو فشلت في التوصل لاتفاق، ونحن نأمل التوصل إلى اتفاق شامل، ولكننا لن نناقش هذه الخيارات أمام وسائل الإعلام".