روبيو: ترمب بحث ملف إيران مع الصين والأخيرة لا تؤيد "عسكرة" هرمز

شفق نيوز- بكين

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب أثار ملف إيران خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف روبيو، في تصريحات لشبكة "إن بي سي"، أن "الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز، ولا تؤيد فرض نظام للرسوم، وهذا هو موقفنا أيضاً".

وفي ما يخص مشاركة بكين في فتح الممر المائي، تابع: "لا نطلب مساعدة الصين فلسنا بحاجة إلى مساعدتها".

واختتمت في العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه التجاري، وسط تأكيدات متبادلة على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.