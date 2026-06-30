رفضا لقرار ترمب.. القضاء الأميركي يقضي بالإبقاء على حق الجنسية بالولادة

شفق نيوز- واشنطن

صوّتت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، بغالبية 6 أصوات في مقابل 3، لصالح الإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأميركية تقريبا لجميع المولودين في الولايات المتحدة، الأمر الذي يقف ضد مساعي الرئيس دونالد ترمب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة.

ودفع ترمب وفريقه القانوني برأي لم يلق حتى وقت قريب سوى دعم ضئيل من صناع السياسات والخبراء القانونيين، ونجحوا في إيصاله إلى أعلى محكمة في البلاد، وهو ما يعد تطورا لافتا في حد ذاته.

ومع ذلك، لم تكن أغلبية القضاة التسعة في نهاية المطاف مستعدة لإلغاء سابقة قضائية استمرت 150 عاما، أو إعادة تفسير القانون الفيدرالي القائم منذ فترة طويلة.

ووقّع ترمب في اليوم الأوّل من توليه منصبه، بعد ولاية سابقة بين عامَي 2017 و2021، أمراً تنفيذياً ينهي من خلاله الحقّ في المواطنة بالولادة، يهدف إلى منع جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة الأميركية من الحصول على جنسية البلاد تلقائياً، بحسب المعمول به، من بينهم هؤلاء الذين قصدوا البلاد للدراسة.