رغم وقف إطلاق النار.. حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل، يوم الجمعة، القصف مجدداً رغم الإعلان المتكرر لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأشار حزب الله في بيان، إلى استهداف دبابة ميركافا بمحيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان بمسيرة انقضاضية.

ولفت إلى استهداف تجمعين للجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية في محيط قلعة الشقيف وتلة العويضة جنوبي لبنان.

بالمقابل، شنّ الجيش الإسرائيلي، غارات جوية على قرى عدّة جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن القوات البرية الإسرائيلية تواصل نشاطها في خط الدفاع الأمامي لتدمير بنى تحتية لحزب الله.

بدورها، أفادت وسائل إعلام، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مرتفعات الريحان وبلدة عربصاليم جنوبي لبنان.

وأضافت، أن 3 غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة جرجوع في قضاء النبطية ومزرعة القطراني وبلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ويأتي التصعيد المتجدد في وقت كشفت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل لم يصوّت خلال اجتماعه الليلة الماضية على أي قرار يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

هذا وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء يوم أمس الخميس، أن حزب الله اللبناني تواصل مع الولايات المتحدة لوقف القتال، مشيراً إلى مراقبة واشنطن للمواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مضيفاً أن من يقترب منها "سنتعامل معه كما ينبغي".

وفي يوم أمس، شنّ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، هجوماً حاداً على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبراً أن أي اتفاق يقوم على نزع سلاح المقاومة مرفوض.