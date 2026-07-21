رغم نفي دمشق.. "هيئة البث الإسرائيلية" تكشف خططاً سورية ضد حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية في سوريا تستعد لإمكانية التدخل ضد حزب الله في لبنان، رغم التصريحات العلنية من دمشق التي نفت ذلك.

وصرح مصدر أمني سوري مقرب من السلطة في الأيام الأخيرة للهيئة، بأن هناك خططاً تتشكل خلف الكواليس ضد حزب الله في لبنان، وسيتم تنفيذها عند الحاجة، وبحسب المصدر، فإن "هناك فجوة بين ما يُقال علناً وبين ما يجري خلف الكواليس".

وأضاف المصدر أن التعليمات الموجهة إلى المستويات العليا في المؤسسة الأمنية السورية هي التحرك ضد أي وجود لحزب الله في الميدان وإحباطه.

وفي الفترة الأخيرة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة إن رئيس سوريا هو الطرف المناسب للتعامل مع حزب الله في لبنان بدلاً من إسرائيل.

وقال ترمب، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، مجدداً، إن نظيره السوري أحمد الشرع "يرغب في التدخل ضد حزب الله"، معتبراً أن خطوة كهذه قد تكون "فعالة" كون الأخير "خاض قتالاً لفترة طويلة ضد الحزب".

يذكر أن ترمب كان قد كرر في أكثر من مناسبة اقتراحه إسناد مهمة التصدي لحزب الله إلى سوريا بدلاً من إسرائيل بعد إحباطه من الطريقة التي تدير بها تل أبيب عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وقال إن الرئيس أحمد الشرع "وعد أنه سيقدم مساعدة في قضية الحزب".

من جانبه، نفى الشرع أي نية للتدخل العسكري في لبنان، مؤكداً أن الأولوية هي إعادة بناء سوريا، وأن بلاده تبحث عن "قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس عسكرية"، كما وصف التقارير عن تدخل عسكري سوري محتمل بأنها "غير صحيحة تماماً".