رغم "ضغط" إيران.. نتنياهو: الحزام الأمني مستمر جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن الحزام الأمني في جنوب لبنان مستمر، وذلك عقب انعقاد المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا.

وقال نتنياهو في تصريحات: "لن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

ويأتي هذا عقب تأكيد مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني، وفق ما نقلته "تسنيم"، أن المضيق "لن يُفتح من دون كبح جماح إسرائيل في لبنان"، في إشارة إلى استمرار ربط طهران بين تنفيذ التفاهمات الإقليمية ووقف التصعيد على الساحة اللبنانية.

وتزامن ذلك مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المواقف الغربية شهدت تغيراً خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

في المقابل، رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصريحات بزشكيان قائلاً إن على الرئيس الإيراني "أن ينتبه لكلامه"، محذراً من عواقب استمرار هذا الموقف.

وانطلقت، الأحد، في سويسرا مفاوضات مباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وبمشاركة وسطاء من قطر وباكستان.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تركز المفاوضات على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وسط ترقب لنتائج أولى جولات الحوار بين الجانبين.