رغم خطة ترمب.. صحيفة بريطانية: السفن المارة عبر هرمز تحجم عن التغطية التأمينية الأميركية

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم السبت، بأن السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز لم تستفد من برنامج التغطية التأمينية الأميركي، على الرغم من الخطط التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها :"لم يتم اللجوء إلى البرنامج، الذي تصل تكلفته إلى 40 مليار دولار، على الإطلاق حتى الآن... على الرغم من أن معدلات التأمين لا تزال عند مستويات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب".

وأكد وسطاء التأمين، عدم تنفيذ البرنامج مطلقاً، كونه لم يستوف جميع متطلبات السفن العابرة للمضيق، وكان مرتبطاً أيضاً بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، وهو أمر لم يتم تنفيذه بالكامل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في آذار/ مارس الماضي، أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن عند الاقتضاء، مشيراً إلى أن واشنطن ستوفر تأميناً لجميع الشحنات التجارية التي تمر عبره بأسعار "معقولة للغاية".

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن السلطات الأميركية كانت قد تعاقدت بالفعل مع شركتي تأمين للمساعدة في إدارة وتوفير هذه التغطية التأمينية، دون أن تسجل أي طلبات للتنفيذ حتى الآن.