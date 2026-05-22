رغم الحصار الأميركي.. إيران تصدّر 1.4 مليون برميل يومياً من النفط

شفق نيوز- متابعة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة، يوم الجمعة، بأن إيران تصدر 1.4 مليون برميل يومياً من النفط رغم الحصار الأميركي.

من جانبها، أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري، عبور 35 سفينة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وأخرى تجارية، من مضيق هرمز بعد الحصول على تصريح بتنسيق وتأمين منها، بحسب قولها.

وجدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق من اليوم، موقف الولايات المتحدة الرافض لفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز من قبل إيران، فيما أشار إلى تحقيق تقدم نسبي في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.