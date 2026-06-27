رغم "الاتفاق الإطاري".. نتنياهو يصر على عدم الانسحاب من لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

بعد يوم من التوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين لبنان وإسرائيل، خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بتصريحات جديدة حول عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن ذلك سيكون في حال نزع سلاح "حزب الله" بالكامل وإنهاء وجوده العسكري في المنطقة.

وقال نتنياهو بحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "تل أبيب متمسكة بالبقاء في الشريط الأمني طالما بقي السلاح بيد حزب الله"، مشدداً على أن "أي خطوة للوراء لن تتم إلا بعد نزع هذا السلاح بشكل كامل وضمان زوال أي تهديد يمس أمن إسرائيل".

وحدد نتنياهو جغرافية ما وصفه بـ"المناطق التجريبية" بدقة، مشيراً إلى أنها "تتوزع بين منطقة صغيرة تقع شمال مجرى نهر الليطاني، وأخرى تقع إلى الشمال من الحزام الأمني الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي".

وكان نتنياهو قد أكد في وقت سابق، أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن يمثل "إنجازاً عظيماً" لبلاده، ويوجه "ضربة قوية" للنفوذ الإيراني في المنطقة.

ويوم أمس الجمعة وقّع لبنان وإسرائيل، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، على "الاتفاق الإطاري" الجديد، الذي ينص على إبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوبي لبنان، ويربط انسحابه بنزع سلاح "حزب الله"، وذلك برعاية مباشرة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وجاء التوقيع بعد 4 أيام من المفاوضات المكثفة والصعبة في العاصمة الأمريكية، وهو ما كان قد كشف عنه موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا إلى التوصل للاتفاق قبل ساعات من إعلانه رسمياً.