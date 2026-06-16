رغم استمرار التعليق.. شركات طيران عالمية تبدأ العودة التدريجية لأجواء العراق والمنطقة

طائرة تابعة لشركة يورووينغز تقلع من مطار دوسلدورف غربي ألمانيا - 21 أيار 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قررت شركات طيران استئناف رحالاتها تدريجياً إلى الشرق الأوسط، فيما تظل معظم حالات التعليق سارية في أعقاب الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت 28 شباط/ فبراير الماضي، مما أدى إلى تضرر حركة السفر العالمية.

ويأتي استئناف البعض من الرحلات الجوية إلى المنطقة على ضوء توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق ليل الأحد-الاثنين، ومن المرتقب توقيعه بشكل رسمي الجمعة.

وفيما يلي أحدث المستجدات بشأن الرحلات الجوية:

طيران إيجه

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها من سالونيك إلى تل أبيب حتى 26 حزيران/ يونيو، وألغت الشركة الرحلات إلى دبي حتى 31 آب/ أغسطس ، وإلى أربيل وبغداد حتى 30 أيلول/ سبتمبر.

إير بالتيك

أعلنت شركة إير بالتيك في لاتفيا إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 حزيران/ يونيو، وألغت الرحلات إلى دبي حتى 24 تشرين الأول / أكتوبر.

إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى ‌تل أبيب ودبي حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 حزيران/ يونيو.

إير فرانس- كيه.إل.إم

علقت شركة إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب حتى 23 حزيران/ يونيو وإلى بيروت حتى 24 من الشهر نفسه وإلى دبي حتى 30 حزيران/ يونيو.

وعلقت كيه.إل.إم رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 26 تموز/ يوليو، وإلى دبي حتى ‌الثاني من آب/ أغسطس.

كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران، ومقرها هونج كونج، جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 31 آب/ أغسطس.

دلتا

مددت شركة الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر وتعتزم استئناف رحلاتها من مطار جيه.إف كنيدي الدولي في نيويورك إلى تل أبيب في السادس من أيلول/ سبتمبر.

وأعلنت أن تسيير رحلات بين بوسطن وتل أبيب المقرر في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر تأجل حتى إشعار آخر.

فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق ‌وإيران وسوريا وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في فصل الشتاء في تشرين الأول/ أكتوبر.

مجموعة آي.إيه.جي

أرجأت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي استئناف رحلاتها إلى الدوحة إلى الأول من آب/ أغسطس وإلى الرياض حتى الثامن من آب/ أغسطس.

وجرى تعليق الرحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعمَّان حتى نهاية موسم الصيف، ومن المقرر استئنافها في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتعتزم ‌الشركة أيضا تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا عند استئنافها مع إلغاء جدة من قائمة الوجهات.

الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 31 تموز/ يوليو، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول آب/ أغسطس.

لوت

ألغت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى الرياض حتى 30 حزيران/ يونيو وإلى بيروت حتى 27 حزيران/ يونيو. وتخطط لوت لتشغيل خطها الشتوي إلى دبي اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر.

مجموعة لوفتهانزا

تعتزم لوفتهانزا استئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من أول تموز/ يوليو، في حين أكدت شركة إيتا إيروايز أنها ستستأنف رحلاتها اعتبارا من أول تموز/ يوليو.

وأجلت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها حتى آب/ أغسطس، وعلقت شركة بروكسل إيرلاينز عملياتها حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر، وستواصل لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية وإيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 13 أيلول/ سبتمبر.

وعلقت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز رحلاتها إلى أبوظبي وعمّان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

وعلقت شركة الطيران الاقتصادي يورو وينجز رحلاتها إلى تل أبيب حتى التاسع من تموز/ يوليو، وإلى بيروت حتى 17 تموز/ يوليو، وإلى أربيل حتى 30 حزيران/ يونيو، وإلى دبي وأبوظبي وعمّان حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومددت شركة إيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 31 تموز/ يوليو.

الخطوط الجوية الماليزية

ستستأنف شركة الطيران الماليزية خدمات محدودة إلى الدوحة اعتبارا من الثاني من تموز/ يوليو.

إير شاتل النرويجية

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي موعد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت إلى أجل غير مسمى، دون تحديد مواعيد جديدة لبدء التشغيل.

الخطوط الملكية المغربية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 حزيران/ يونيو.

الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى الثاني من آب/ أغسطس، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر آذار/ مارس حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر لتلبية الطلب المتزايد.

الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي حتى 30 حزيران/ يونيو، وإلى البحرين وبيروت وأربيل حتى 14 يوليو/ تموز.

ويز إير

علقت شركة الطيران الاقتصادية رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعمَّان من وجهات في البر الأوروبي حتى منتصف أيلول/ سبتمبر.