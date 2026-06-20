رغم اتفاق تعليق الحرب.. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب ووسط لبنان

شفق نيوز- بيروت

تواصلت، صباح السبت، الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب ووسط لبنان، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى خمسة قتلى منذ ليلة أمس، وفق أرقام رسمية لبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارات استهدفت مدينة النبطية وبلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان في جنوب البلاد، بالتزامن مع تجدد القصف على مناطق في قضاء النبطية.

ونقلت وسائل الإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات جديدة على بلدات جنوب لبنان، فيما طالت غارات أخرى بلدة لبايا في منطقة البقاع الغربي وسط البلاد.

وفي السياق، أعلنت مصادر رسمية لبنانية ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية التي نُفذت منذ ساعات الليل إلى خمسة أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الجمعة، بمقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تزامناً مع تلقي رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة في لبنان أعلن أمس أن الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع منذ منتصف ليل الخميس وحتى بعد ظهر أمس الجمعة أسفرت، وفق حصيلة محدثة، عن 47 ضحية و97 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.