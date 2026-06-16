رضا بهلوي يدعو المجتمع الدولي لدعم المحتجين الإيرانيين بدل "إبرام صفقة"

شفق نيوز- لندن

دعا نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم المحتجين المعارضين بدل إبرام صفقة مع طهران، محذراً من مواجهة تداعيات أي اتفاق يترك السلطات قائمة في إيران.

وقال بهلوي في منشور بعد لقاء نواب بريطانيين خلال زيارة إلى لندن، إن المجتمع الدولي ينبغي أن يؤيد المحتجين المعارضين بدل إبرام صفقة مع طهران، معتبراً أن "التعامل مع هذا النظام سيكون إخفاقاً وسنواجه جميعنا التداعيات".

وأشار بهلوي البالغ 65 عاماً إلى أن "حرب النظام منذ 47 سنة ضد الشعب الإيراني متواصلة. وتماماً كما لم يتصالح أبداً مع شعبه، فهو لن يتصالح يوماً مع العالم".

وكان محمد رضا بهلوي والد رضا بهلوي آخر شاه في إيران وفر إلى المنفى سنة 1979 إثر إطاحة الثورة الإسلامية بنظام الملكية وتوفّي في منفاه بعد فترة قصيرة.

ويقدم رضا بهلوي نفسه بديلاً عن السلطات الحالية الإيرانية، لكن منتقديه يأخذون عليه قربه من إسرائيل والنهج الاستبدادي والقمعي لوالده، فضلاً عن إحجام الأقليات الإثنية عن تأييده.

في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أودت بالمرشد الأعلى علي خامنئي وأغرقت الشرق الأوسط في حرب، ما أحيا لفترة وجيزة آمال المعارضة الإيرانية في سقوط الحكم.

ومن المقرر أن تبرم واشنطن وطهران مذكّرة تفاهم الجمعة تمهّد لتسوية أوسع تفضي إلى إبقاء النظام الحاكم ورفع بعض العقوبات الاقتصادية.