رسمياً.. باكستان تعلن التوصل لـ"اتفاق سلام" بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الجمعة، التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر شريف في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "في خضم جهود الوساطة المكثفة والمستمرة التي تبذلها باكستان، فإننا على دراية تامة بحملة التضليل المستمرة التي يشنها أولئك الذين يريدون تخريب اتفاق السلام".

وأضاف: "وبعيداً عن هذا الضجيج، يمكننا أن نؤكد أنه تم التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص اتفاق السلام، وتعمل باكستان الآن عن كثب مع كلا الجانبين لترتيب الخطوات التالية. إن السلام لم يكن قط قريباً كما هو الآن".

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التنفيذ، مؤكداً أن تفاصيلها سيتم مشاركتها مع الرأي العام في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق مع إيران ينص على التزام إيران بتدمير المواد النووية الموجودة لديها وإخراجها خارج البلاد، إلى جانب تفكيك البنية التحتية المرتبطة ببرنامجها النووي، نافياً ما أوردته طهران بشأن تأجيل معالجة الملف النووي لمدة 60 يوماً أو استمرار عمليات التخصيب.

وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم بشكل مسبق، مؤكداً عدم الإفراج عن أي دولار قبل تنفيذ إيران التزاماتها، وأن الاتفاق يعتمد بشكل كامل على مبدأ التنفيذ أولاً.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد المسؤول الأميركي، على أن التفاهم يضمن إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، نافياً وجود أي ترتيبات تسمح باستمرار القيود التي فرضتها طهران خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بوقف تمويل الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب، مبيناً أن هذا البند يعد جزءاً أساسياً من التفاهمات التي تم التوصل إليها.