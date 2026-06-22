رسائل سياسية من قلب المونديال.. عراقجي وقاليباف: "هكذا نحمي أرضنا"

شفق نيوز- طهران

ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، بين أداء منتخب بلاده في مونديال 2026 والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن مختلف التحركات الإيرانية، في الملاعب أو على طاولة التفاوض، تندرج ضمن ما وصفه بالدفاع عن "كرامة الأمة الإيرانية".

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "من أرض الملعب إلى طاولة المفاوضات إلى ساحة المعركة، كل خطوة نخطوها كإيرانيين هي جزء من كفاح أكبر، وهو الدفاع عن كرامة الشعب الإيراني".

وأضاف أن تحركات الشعب الإيراني في مختلف المجالات تمثل جزءاً من مسار أوسع لحماية ما اعتبره "شرف وكرامة الأمة".

ورافق منشوره صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر حارس المرمى الإيراني وهو يتصدى لهجمة من الفريق المنافس، بمساعدة فتيات صغيرات بأجنحة، في إشارة رمزية إلى الأطفال الإيرانيين الذين قضوا في الحرب الأخيرة.

وفي السياق ذاته، نشر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لقطة من مباراة إيران وبلجيكا في المونديال، وعلق عليها بالقول: "هكذا نحمي أرضنا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية – الأميركية غير المباشرة في سويسرا، والتي شهدت، بحسب تقارير، تقدماً شمل وضع آلية لاستمرار المباحثات الفنية بين الجانبين.

وتشارك إيران في نهائيات كأس العالم 2026، حيث كانت قد تعادلت سلبياً مع المنتخب البلجيكي في مباراتها الأخيرة، وسط إشادة بأداء حارس المرمى الإيراني خلال اللقاء.