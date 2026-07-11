رسالة شكر على "صاروخ".. كيف عبر الحرس الثوري عن تقديره للعراقيين؟

شفق نيوز- طهران

نشرت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم السبت، صورة أظهرت كتابة رسالة باللغة العربية على أحد صواريخ القوة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تضمنت عبارات شكر وتقدير للشعب العراقي.

ووفقاً للصورة، كُتبت على الصاروخ عبارة: "أُطلق هذا الصاروخ تعبيراً عن الشكر والتقدير للشعب العراقي على تشييع القائد الكبير الإمام علي خامنئي".

وقالت الوكالة إن الرسالة جاءت تقديراً للمشاركة الواسعة للعراقيين في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

وأعلنت اللجنة العليا المكلفة بالإعداد والتنظيم لمراسم التشييع في العراق، الخميس الماضي، أن أكثر من 10 ملايين شخص شيعوا جثمان خامنئي في مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء وفق "إحصاءات أولية غير رسمية".