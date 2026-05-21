أردوغان يرحب بتمديد التهدئة بين أميركا وإيران وترمب يلوّح بـ"أمور سيئة"

شفق نيوز- أنقرة

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما لوّح ترمب بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقالت الرئاسة التركية في بيان صدر فجر اليوم الخميس، إن أردوغان أبلغ ترمب، مساء أمس الأربعاء، أن تمديد وقف إطلاق النار "تطور إيجابي"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى "حل معقول" للقضايا الخلافية بين الجانبين.

وأضافت أن أردوغان اعتبر استعادة الاستقرار في سوريا "مكسباً مهماً" للمنطقة، داعياً إلى اتخاذ خطوات لمنع تدهور الوضع في لبنان في ظل استمرار القتال بين إسرائيل و"حزب الله".

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ترمب باستمرار الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في أنقرة خلال يوليو / تموز، مؤكداً أن تركيا تعمل على إنجاح الاجتماع "من جميع الأوجه"، فيما ناقش الزعيمان أيضاً العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، قال ترمب: "أجريت مكالمة جيدة جداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مضيفاً: "إنه رجل قوي، ولدي علاقة معه لا يملكها أي شخص آخر".

وتابع الرئيس الأميركي: "أعتقد أنه كان ولا يزال حليفاً قوياً للغاية... أعتقد أنه حليف رائع دوماً".

وكان ترمب قد قال في وقت سابق الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لانتظار "الرد المناسب" من إيران بضعة أيام، مشيراً إلى أن المفاوضات مع طهران وصلت إلى "مراحلها النهائية".

وهدد ترمب بشن مزيد من الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قائلاً: "إما أن نبرم اتفاقاً أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلاً، لكنني آمل ألا تحدث".

وأشار إلى أنه أرجأ إصدار أوامر بشن هجمات جديدة لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، بعدما أوقف قبل نحو ستة أسابيع العمليات العسكرية التي أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي" بموجب وقف لإطلاق النار.

وفي المقابل، قدمت إيران هذا الأسبوع مقترحاً جديداً للولايات المتحدة، يتضمن مطالب تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، وتعويضات الحرب، وإلغاء العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، إضافة إلى سحب القوات الأميركية من المنطقة.