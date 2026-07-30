أردوغان مستعد لدعم أمن لبنان وعون: شراكتنا ضرورة للمستقبل

شفق نيوز- أنقرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، استعداد بلاده للمشاركة في أي قوة تضمن استقرار الأمن الإقليمي، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان، مشدداً على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يزور أنقرة، أن لبنان سيكون في مقدمة الدول المستفيدة من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، مؤكداً أن القيم المشتركة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدد طبيعة المساعدات التي يمكن لتركيا تقديمها للبنان.

ووفقاً لبيان نشرته الرئاسة التركية عبر حسابها على منصة "إكس"، أشار أردوغان إلى أن استمرار وتطوير الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيداً ومثمراً للبلدين، مؤكداً استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم في مسار تطوير العلاقات بين بيروت ودمشق.

بينما نقلت الرئاسة التركية عن عون قوله إن الزيارة "تأخرت أكثر مما ينبغي"، مشيراً إلى أنه ثالث رئيس لبناني يزور تركيا خلال 70 عاماً.

President @RTErdogan welcomed President Joseph Aoun of Lebanon, who is paying an official visit to Türkiye, with an official ceremony at the Presidential Complex. pic.twitter.com/qRm3hW8Lvs — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) July 30, 2026

وقال عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تكون جزءاً من صياغة المستقبل وليس مجرد موقف المتفرج عليه، مشدداً على أن استقرار لبنان لا يمثل شأناً لبنانياً داخلياً فقط، بل يشكل جزءاً من استقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لالتزام تركيا بدعم الجيش اللبناني ومشاركتها ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مؤكداً الاعتماد على استمرار هذا الدعم.