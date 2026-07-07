رداً على هجمات هرمز.. أميركا تلغي ترخيص بيع النفط الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

ألغت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، "ترخيصاً عاماً" كان يجيز بيع النفط الإيراني، حسبما أفاد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول أن "تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة بتاتاً وستقابلها عواقب وخيمة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الاستراتيجي".

من جهتهما، أعربت قطر والسعودية، الثلاثاء، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية "الركيات" والناقلة السعودية "وديان" أثناء عبورهما قرب مضيق هرمز.

وكانت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز، عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي خلال الليل.

وتأتي هذه الحوادث رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن ترتيبات لضمان استمرار الملاحة خلال فترة التهدئة، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن مسارات العبور وآلية إدارة حركة السفن في المضيق.

وتواجه شركات الشحن معضلة متزايدة في اختيار مسارات الإبحار، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتضارب التعليمات الخاصة بالممرات البحرية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى القسم الأكبر من صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.