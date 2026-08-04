رجل دين إيراني يدعو لتفجير قنبلة نووية في الأطلسي وإغراق أميركا بـ"تسونامي"

شفق نيوز- طهران

دعا رجل الدين الإيراني محمد باقر خرازي، يوم الثلاثاء، إلى امتلاك بلاده قنبلة نووية واستخدامها في المحيط الأطلسي لإحداث موجات مد عاتية تصل إلى السواحل الأميركية.

وقال خرازي خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين بإيران، إن "الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد هو صنع قنبلة ذرية وتفجيرها، لكي يدرك الآخرون أنهم يتعاملون مع شخص مجنون".

وأضاف أن إيران "يجب أن تصنع القنبلة الذرية وتطلقها في المحيط الأطلسي، لإحداث تسونامي تصل أمواجه إلى سواحل الولايات المتحدة".

وهاجم رجل الدين الإيراني مسؤولين وشخصيات عارضوا امتلاك الأسلحة النووية، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان وأعضاء في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي كان يرأسه عمه كمال خرازي الذي قتل خلال قصف أميركي بطهران في نيسان أبريل المنصرم، متهماً إياهم بعرقلة تصنيع القنبلة النووية.

وقال إن الذين عارضوا هذا الخيار استناداً إلى تقديرات فنية وسياسية "سيكون عليهم تقديم إجابات في الآخرة"، كما انتقد الفتوى الدينية التي تحظر تصنيع واستخدام الأسلحة النووية.

ويشغل محمد باقر خرازي منصب الأمين العام لما يسمى "حزب الله إيران"، كما يتولى إدارة صحيفة تحمل الاسم نفسه، وسبق أن أثار جدلاً داخل البلاد بتصريحات سياسية متشددة، كان آخرها حديثه عن استقالة الرئيس الإيراني.