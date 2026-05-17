ذوو أسرى "قسد" يحتجون في القامشلي مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم (صور)

شفق نيوز- القامشلي

تظاهر العشرات من ذوي أسرى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا مطالبين الحكومة السورية بإطلاق سراح أبنائهم.

ودعت شيرين يوسف المشاركة في المظاهرة، الحكومة السورية إلى الإفراج عن المعتقلين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية كافة وكشف مصير المفقودين منهم.

وأشارت يوسف لوكالة شفق نيوز، إلى أن شقيقها من بين الأسرى الذين اعتقلتهم القوات الحكومية أثناء انسحاب "قسد" من منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وعبرت عن الاستياء الكبير لدى ذوي الأسرى من تأخير الإفراج عن الأسرى بالرغم من وقف إطلاق النار والاتفاق بين "قسد" والحكومة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز إن الحكومة السورية تعمل بالتنسيق مع "قسد" للإفراج عن آخر دفعة من الأسرى قبل عيد الأضحى.

وأفرجت الحكومة السورية، الجمعة 8 أيار/ مايو الجاري، عن 232 موقوفاً من عناصر تنظيم "قسد" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلن المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق مع "قسد"، زياد العايش، في نيسان/ أبريل الماضي عن الإفراج عن نحو 1500 معتقل من "قسد".

يُذكر أن المئات من عناصر "قسد" تم أسرهم من قبل قوات الحكومة السورية في معارك الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وخلال انسحاب قسد من مناطق دير حافر شرق حلب، وكذلك مناطق الطبقة والرقة ودير الزور مطلع العام الحالي.