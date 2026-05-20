إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز وتعتذر عن "الإزعاج"

شفق نيوز- لندن

اعتذرت إذاعة "كارولاين" المحلية في جنوب شرق إنكلترا، بوم الأربعاء، عن "الإزعاج" بعد نشرها خبراً يعلن وفاة الملك تشارلز الثالث.

وأوضح مدير الاذاعة، بيتر مور، عبر "فيسبوك" أنه تم تفعيل إجراء "مونارك الذي تُجهّزه كل الإذاعات البريطانية على أمل ألا تضطر لاستخدامه، عن طريق الخطأ بعد ظهر الثلاثاء، لتُعلَن بذلك وفاة جلالة الملك"، مؤكداً أن ذلك سببه "عطل في النظام المعلوماتي داخل الاستوديو الرئيسي".

وبعد تدارك الخطأ، اعتذرت الإذاعة للملك وللمستمعين "عن الإزعاج الذي تسببت به".

ويبلغ تشارلز الثالث 77 عاماً، وتولى العرش في أيلول/سبتمبر 2022، وأعلن عن تشخيص إصابته بالسرطان في شباط/فبراير 2024، ولم يُحدد قصر باكنغهام قط نوع السرطان الذي يُعانيه الملك، ما أثار تكهنات كثيرة.

ورغم ذلك، واظب الملك على المشاركة في نشاطات عامة، وقام قبل نحو شهر بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة وصفها معاونوه بـ"التاريخية".

وكان في زيارة إلى إيرلندا الشمالية بعد ظهر أمس الثلاثاء عندما أعلنت "كارولاين" نبأ وفاته الخاطئ.