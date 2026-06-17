دي فانس: باكستان طلبت إرجاء نشر نص الاتفاق مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يوم الأربعاء، أن الجانب الباكستاني طلب عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم مع إيران لبعض الوقت، معلناً أن النص سينشر يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف دي فانس لشبكة "سي بي إس" الأميركية: "نحاول الحث على نشر نص المذكرة قبل الجمعة لأننا نرغب في إطلاع الشعب الأميركي على هذا الاتفاق".

وتابع أن "مذكرة التفاهم توفر إطاراً للإيرانيين للحصول على بعض المزايا والعودة إلى الاقتصاد العالمي"، مبيناً أن "المزايا الاقتصادية لإيران مشروطة بالاستجابة لمطالبنا بوقف تمويل الإرهاب والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي".

واعتبر أن "ما تحققه المذكرة باختصار هو فتح مضيق هرمز على الفور، ولهذا السبب نرى أسعار النفط تنخفض"، لافتاً إلى "إننا توصلنا إلى اتفاق جيد للشعب الأميركي، وقد رأيت بعض التحريفات أو المعلومات المغلوطة بشأنه".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد دي فانس، أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نتائج مثمرة في المفاوضات المرتقبة مع إيران خلال 60 يوماً، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة بعد تصاعد حدة التوترات التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

بدوره، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، موقف بلاده الحاسم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن مع طهران مؤخراً لا تتضمن تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.