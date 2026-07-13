دوي صافرات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين بـ"الاحتماء"

شفق نيوز- المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الثلاثاء، عن إطلاق صافرات الإنذار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت فجر الثلاثاء، مقتل وإصابة 9 من أفراد طاقم ناقلتين تابعتين لها، تعرضتا لهجوم إيراني.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الثلاثاء، بدء ضربات جديدة ضد إيران، فيما ردت الأخيرة بإطلاق عدة صواريخ.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعليق على الموجة الجديدة من الغارات الأميركية على إيران: "نهاجم قدراتها المتعلقة بمضيق هرمز".

وأضاف: "نفرض حصاراً أكثر فاعلية من ضربهم، والاتفاق مع إيران ممكن".

فيما بين مسؤول أميركي لـ"سي أن أن": الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة ومسيرات وصواريخ.