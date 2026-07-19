دوي انفجار في عبادان جنوب غربي إيران

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، عصر الأحد، بدوي انفجار في مدينة عبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

إلى ذلك، نوّه الجيش الإيراني إلى أنه سينفذ عملية تحييد وتدمير القنابل غير المنفجرة المتبقية في مرتفعات مسعودية ومسكر آباد بطهران، يوم غد الاثنين، مطمئناً بأنه لا داعي للقلق في حال سماع صوت انفجار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إسقاط مسيرة أميركية من طراز MQ9 في محافظة بوشهر، بجنوب إيران.

ودخلت الحرب بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار الضربات لليوم الثامن على التوالي، وإعلان طهران تخليها عن الالتزام بـ"مذكرة التفاهم"، في حين ردت واشنطن بأنها "غير معنية بذلك".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، إن الهجمات الأميركية خلال الفترة من 1 إلى 19 تموز/ يوليو الجاري، قتلت أكثر من 50 شخصاً، فيما أصيب 517 آخرين.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، إذ أعلن الجيش الكويتي، الأحد، اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، صباح الأحد، استهداف منشآت المراقبة الساحلية والدفاعات الجوية الإيرانية، والقدرات البحرية، ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وذلك "في إطار مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".